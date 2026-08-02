Марочко: ВС России вбили клин в оборону ВСУ у Торского Марочко: российская армия вбила клин в оборону ВСУ у Торского

Москва2 авг Вести.Российская армия, вбив клин в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Торского в Донецкой Народной Республике (ДНР), расширяет фланги и выбивает противника из ближайших населенных пунктов, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

После того, как российские бойцы вбили клин в оборону противника у Торского, они начинают расширять свои фланги и, естественно, выбивать противника из ближайших населенных пунктов приводит ТАСС слова Марочко

Между тем большая часть Торецкого перешла под контроль российских военнослужащих, чему способствовало освобождение Красного Кута. Торецкое расположено в 1 км от Торского.