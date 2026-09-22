Москва22 сенВести.Подразделения 4-й и 15-й бригад нацгвардии Украины и 425-го штурмового полка "Скала" попали в российское окружение в донецком Доброполье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что военные РФ уничтожают заблокированные украинские формирования.
В окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка "Скала"говорится в сообщении Минобороны
Там добавляется, что ВС РФ развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки.
Ранее ведомство информировало, что группировка войск "Центр" завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье.