МО: в Доброполье окружены подразделения украинских бригад нацгвардии и "Скалы"

В МО РФ рассказали, какие подразделения ВСУ были окружены в Доброполье МО: в Доброполье окружены подразделения украинских бригад нацгвардии и "Скалы"

Москва22 сен Вести.Подразделения 4-й и 15-й бригад нацгвардии Украины и 425-го штурмового полка "Скала" попали в российское окружение в донецком Доброполье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что военные РФ уничтожают заблокированные украинские формирования.

В окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка "Скала" говорится в сообщении Минобороны

Там добавляется, что ВС РФ развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки.

Ранее ведомство информировало, что группировка войск "Центр" завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье.