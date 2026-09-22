Минобороны: ВСУ не смогли пробиться из окружения в Харьковской области

ВС РФ пресекли попытки ВСУ выйти из кольца окружения в Харьковской области Минобороны: ВСУ не смогли пробиться из окружения в Харьковской области

Москва22 сен Вести.Все попытки прорыва ВСУ из кольца окружения в Харьковской области пресечены. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Потери боевиков при попытке пробиться к своим составили до 40 военных и одна бронированная машина.

Российская армия продолжает расширять внешнюю зону контроля, уточнили в ведомстве.

Ранее группировка войск "Центр" завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье. В кольцо попали подразделения 4-й и 15-й бригад нацгвардии Украины и 425-го штурмового полка "Скала".