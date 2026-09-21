ВС России сжимают кольцо окружения ВСУ в Харьковской области МО РФ: российские войска сжимают кольцо окружения ВСУ в Харьковской области

Москва21 сен Вести.Подразделения группировки российских войск "Север" сжимают кольцо окружения противника в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Об этом Минобороны России сообщает в сводке о ходе спецоперации.

В кольце окружения нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Бузово, Красный Яр, Резниково, Варваровка и Хрипуны Харьковской области говорится в сообщении

В МО РФ отметили, что потери блокированных подразделений Вооруженных сил Украины составили свыше 35 боевиков.

Кроме того, в военном ведомстве сообщили о пресечении трех попыток заброски групп усиления противника из населенного пункта Великий Бурлук в направлении Ольховатки Харьковской области.