Бойцы группировки "Север" продолжают сжимать кольцо вокруг ВСУ под Харьковом Российские военные продолжают уничтожение противника в "Волчанском котле"

Москва19 сен Вести.Российские военные группировки войск "Север" продолжают уничтожение противника в кольце окружения на харьковском направлении спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) "расширяют внешнюю зону контроля" у "Волчанского котла".

В кольце окружения продолжается уничтожение формирований противника в районах населенных пунктов Грачовка, Красный Яр и Хрипуны Харьковской области. говорится в сообщении

Ранее ведомство отчиталось о взятии под контроль населенных пунктов Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. Также российские военные продолжают бои за Бузово на данном направлении.