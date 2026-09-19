Москва19 сенВести.Российские военные группировки войск "Север" продолжают уничтожение противника в кольце окружения на харьковском направлении спецоперации (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отмечается, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) "расширяют внешнюю зону контроля" у "Волчанского котла".
В кольце окружения продолжается уничтожение формирований противника в районах населенных пунктов Грачовка, Красный Яр и Хрипуны Харьковской области.говорится в сообщении
Ранее ведомство отчиталось о взятии под контроль населенных пунктов Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. Также российские военные продолжают бои за Бузово на данном направлении.