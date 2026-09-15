Москва15 сен Вести.Бойцы группировки войск ВС РФ "Север", которые работают в Харьковской области, продолжают сжимать кольцо окружения формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и расширять внешнюю зону контроля. В частности, они уничтожают вражеских боевиков, которые заблокированы неподалеку от недавно освобожденного населенного пункта Ольховатка, сообщило Минобороны РФ.

В кольце окружения установлен контроль над населенным пунктом Ольховатка Харьковской области, уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее данного населенного пункта говорится в заявлении

В ведомстве также рассказали подробности освобождения Ольховатки. Контроль над населенным пунктом был установлен силами бойцов штурмовых подразделений 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север". В ходе боев под прикрытием огня артиллерии и ударных дронов штурмовики зашли в Ольховатку и закрепились. Затем они выдавили украинских националистов за пределы населенного пункта, после чего приступили к зачистке зданий, подвалов и прилегающей территории.