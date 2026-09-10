МО РФ показало кадры установления контроля над Гоптовкой в Харьковской области

Опубликованы кадры взятия под контроль Гоптовки в Харьковской области МО РФ показало кадры установления контроля над Гоптовкой в Харьковской области

Москва10 сен Вести.Министерство обороны России показало кадры установления контроля над населенным пунктом Гоптовка в Харьковской области российскими войсками.

По данным ведомства, штурмовые подразделения группировки войск "Север" под прикрытием огня артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов закрепились в населенном пункте.

Отмечается, что украинские боевики размещали в Гоптовке и ее окрестностях свои расчеты противовоздушной обороны, артиллерию, а также пункты управления БПЛА.

Выдавив украинских националистов за пределы населенного пункта, военнослужащие группировки войск "Север" приступили к зачистке зданий, подвальных помещений и прилегающей территории говорится в заявлении

О взятии под контроль Гоптовки российское оборонное ведомство сообщило 10 сентября.