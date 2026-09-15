Москва15 сен Вести.После освобождения села Ольховатка в Харьковской области российская армия полностью закрепила за собой радиус котла южного фланга. Об этом ИС "Вести" рассказал военный корреспондент Владимир Разин.

По его словам, Ольховатка – очень важный пункт, который был окружен накануне со всех сторон. Разин отметил, что никакой возможности для маневра у противника уже не было.

Этот населенный пункт достаточно большой по местным меркам, и сегодня Министерство обороны заявило об его освобождении. Это была самая тонкая стенка котла — это южный фланг. И после освобождения Ольховатки можно быть уверенным в том, что весь радиус котла полностью за нами укреплен. Плацдарм создан для того, чтобы и продолжалось сужение, и, соответственно, расширение в сторону Великого Бурлука, одного из самых основных логистических пунктов противника на этом направлении на северо-востоке Харьковской области пояснил Разин

15 сентября Минобороны сообщило об освобождении Ольховатки в Харьковской области.