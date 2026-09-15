Марочко: ВС России сузили кольцо окружения ВСУ в резниковском котле Марочко: российские бойцы сузили кольцо окружения ВСУ в резниковском котле

Москва15 сен Вести.Российские бойцы значительно сузили кольцо окружения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в резниковском котле, освободив 14 сентября Широкое в Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Боевики ВСУ, которые находятся в районах населенных пунктов Крейдянка и Рубленое, попали в огневой карман, отметил Марочко.

Более того, бойцы существенно сужают внутреннее кольцо окружения украинских боевиков в резниковском котле приводит ТАСС слова Марочко

В Минобороны сообщили, что российские бойцы пресекли все попытки боевиков ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области.

Между тем военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что в резниковском котле российские войска могли бы использовать листовки с QR-кодами для сдачи в плен украинских боевиков.