Москва9 сен Вести.Российские военные в Резниковском котле в Харьковской области могли бы использовать листовки с QR-кодами для сдачи в плен украинских боевиков. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

[В Резниковском котле] очень интересный вариант можно было бы использовать. Вот в Доброполье мы применили впервые листовки с QR-кодами. То есть, на листовке есть QR-код, наводит украинский солдат телефончик, и там показывается маршрут, как ему выйти и как действовать для того, чтобы его не подстрелили свои. То есть такая, более-менее конфиденциальная информация, и она бы могла бы использоваться и в этом котле. Почему? Потому что в Резниковском, я уверен, не менее половины солдат хотят жить, а может, и больше, и с удовольствием бы сдались бы сказал он

Ранее Юрий Кнутов заявил, что боевики Вооруженных сил Украины, которые оказались в окружении под городом Волчанск Харьковской области, могут понести страшные потери.