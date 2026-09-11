ВС России усилили давление на ВСУ в котле под Волчанском ВС России освободили Зарубинку и усилили давление на ВСУ у Волчанска

Москва11 сен Вести.Российские войска освободили Зарубинку и усилили давление на боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в котле у Резниково под Волчанском в Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

С освобождением Зарубинки в Харьковской области российские военнослужащие усилили горловину котла на волчанском направлении. Минобороны называет его резниковским котлом. Это населенный пункт, который находится в середине огневого кармана, в который угодили украинские боевики. Можно сказать, что правый фланг российская армия уже серьезно закрепила приводит ТАСС слова Марочко

Минобороны сообщило об освобождении Зарубинки 10 сентября.