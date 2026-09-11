Москва11 сен Вести.После окружения села Ольховатка в Харьковской области российскими военными ситуация может развиваться по нескольким сценариям. Об этом ИС "Вести" рассказал военный корреспондент Владимир Разин.

Это достаточно большой населенный пункт по местным меркам, и это дает нам несколько сценариев развития. Первый из них, мы видим, что после того, как противник попадает в окружение, это окружение начинает, во-первых, сжимать, а во-вторых нарезать на небольшие участки, отсекая тот или иной участок местности от снабжения, возможности передвигаться … и дальше его защищать … Участок в населенных пунктах Долгенькое, Зарубинка и Ольховатка, которая сейчас окружена, – это … южная стенка котла, которая была недостаточно укреплена до определенного момента сказал он

Как отмечает военкор, сейчас российская армия укрепляет и расширяет кольцо окружения на юге.

Соответственно, противнику в случае каких-то контрдействий дальше достаточно сложно будет попытаться деблокировать или попытаться выйти из котла именно через этот участок фронта, потому что как восточный, так и западный фланг, и тем более северный, они укреплены с нашей стороны достаточно серьезно. И теперь мы укрепляем южный фланг, и, соответственно, внутри котла движение и сжатие продолжается сказал Разин

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска освободили село Зарубинка и усилили давление на боевиков ВСУ в котле у села Резниково, что в районе города Волчанска.