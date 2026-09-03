Эксперт Кнутов назвал принципиальным расширение зоны безопасности на СВО Кнутов: принципиально расширить зону безопасности вдоль границы с Украиной

Москва3 сен Вести.Расширение зоны безопасности вдоль границы с Украиной носит принципиальный характер, заявил ИС "Вести" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

В частности, указал он, российские бойцы ведут усиленную работу на фронтах Харьковской области.

Серьезная операция свелась к тому, что мы провели вначале активнейшую артиллерийскую подготовку, наши дроны работали активно, и противник оказался не в огневом мешке, а в фактическом окружении сказал он

Кнутов добавил, что сейчас у ВС России есть логистические возможности продвижения в сторону Харькова.

У нас появляются различные логистические возможности, которые позволят нашим войскам продвигаться в сторону Харькова. Расстояние там еще приличное, но расширение этой блокировочной зоны, зоны безопасности, которую мы создаем вдоль границы с Украиной, носит принципиальный характер заметил эксперт

В Минобороны России ранее заявили, что ВС РФ освободили населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области.