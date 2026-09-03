Москва3 сенВести.Расширение зоны безопасности вдоль границы с Украиной носит принципиальный характер, заявил ИС "Вести" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
В частности, указал он, российские бойцы ведут усиленную работу на фронтах Харьковской области.
Серьезная операция свелась к тому, что мы провели вначале активнейшую артиллерийскую подготовку, наши дроны работали активно, и противник оказался не в огневом мешке, а в фактическом окружениисказал он
Кнутов добавил, что сейчас у ВС России есть логистические возможности продвижения в сторону Харькова.
У нас появляются различные логистические возможности, которые позволят нашим войскам продвигаться в сторону Харькова. Расстояние там еще приличное, но расширение этой блокировочной зоны, зоны безопасности, которую мы создаем вдоль границы с Украиной, носит принципиальный характерзаметил эксперт
В Минобороны России ранее заявили, что ВС РФ освободили населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области.