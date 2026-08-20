Военный эксперт раскрыл цели наступления российских войск на Харьков и Запорожье Дандыкин: наступление ВС РФ на Харьков и Запорожье распыляет украинские резервы

Москва20 авг Вести.Целью наступления российских войск в Харьковской и Запорожской областях в первую очередь является "распыление" и без того истощенных резервов ВСУ. Таким мнением с NEWS.RU поделился военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин.

Он отметил, что освобождение Харькова и Запорожья также может входить в планы ВС РФ.

Харьков - это большой русский город всего в 30 км от границы с Россией. При этом надо понимать, что главная цель наступления на Харьков и Запорожье - это прежде всего распыление резервов ВСУ, и без того крайне скудных сказал Дандыкин

По словам эксперта, приоритетным направлением для российской армии остается Славянск и Краматорск в ДНР. Наступление же на харьковском и запорожском направлении создает ситуацию, при котором командование ВСУ вынуждено "разрываться" и решать, какой участок фронта нужно удерживать.

Мы ведь и в Сумской области активно наступаем, и туда уже перебрасывают резервы ВСУ из Донбасса пояснил Дандыкин

Ранее боец батальона "Восток" ВС России рассказал, как командиры украинских боевиков первыми бежали с позиций в Запорожской области.