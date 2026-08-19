Боец "Востока" рассказал, что командиры ВСУ первыми бегут с позиций Боец ВС РФ: командиры ВСУ первыми сбегают с позиций

Москва19 авг Вести.Командиры групп и взводов Вооруженных сил Украины (ВСУ) первыми бежали с позиций в Запорожской области.

Об этом штурмовик 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки "Восток" с позывным Мирыч рассказал ТАСС.

Но, как правило, когда мы подходим, да, вот этот, кто там за ними присматривает, он откатывается еще до нашего подхода. То бишь его нету, его нет среди убитого противника, трехсотого и среди пленных его нету просто сказал он

Ранее военнопленный Александр Карин сообщил, что командиры ВСУ сами советуют своим подчиненным оставлять расположение частей и обещают прикрывать беглецов в течение нескольких дней.

Между тем замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк отметил, что кадровые военнослужащие украинской армии из ненависти посылают новобранцев на самые опасные участки фронта.