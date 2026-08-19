Боец ВС РФ: в финале боя за Новосолошино командир ВСУ бросил своих солдат

В Новосолошино командир украинских солдат бросил их во время боя Боец ВС РФ: в финале боя за Новосолошино командир ВСУ бросил своих солдат

Москва19 авг Вести.Более 100 зданий зачистили мотострелки 39-ой бригады группировки войск "Восток" во время освобождения села Новосолошино в Запорожской области. В финальной стадии боя командир украинских солдат бросил своих солдат. Об этом заявил ИС "Вести" стрелок-штурмовик этого подразделения с позывным Мирыч.

Командира было "не найти", подчеркнул он.

Я начинаю искать. Кто ваш командир? Они [пленные] говорят: "Тот-то". Начинаю его искать - не найти поделился Мирыч

Преодолев сопротивление элитного штурмового батальона ВСУ, гвардейцы 39-й бригады группировки войск "Восток" водрузили российский флаг в селе Новосолошино. В условиях высокой активности украинских беспилотников, передвигаться приходилось неспешно, заявил стрелок-штурмовик с позывным Чижик.