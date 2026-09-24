Москва24 сен Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставляют позиции на ореховском направлении в Запорожской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Есть небольшие подвижки западнее Червоной Криницы и восточнее Новопавловки. Здесь уже вырисовывается крышка котла, и не одного. Поскольку в большом одном таком котле находятся еще два малых, это участки Новоандреевки, Новоданиловки и восточнее от Орехова, Червоная Криница, Малая Токмачка приводит ТАСС слова Марочко

На всех этих участках присутствуют разрозненные группы боевиков ВСУ. Многие боевики самовольно покинули позиции у Орехово и спаслись бегством, заключил Марочко.