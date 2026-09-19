Минобороны РФ заявило о боях в центре города Орехова под Запорожьем

ВС РФ ведут бои в центральных кварталах Орехова в Запорожской области Минобороны РФ заявило о боях в центре города Орехова под Запорожьем

Москва19 сен Вести.Российские войска продвинулись на запорожском направлении и ведут бои в центральной части города Орехова. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Наступательные действия на широком участке фронта в Запорожской области развивают подразделения группировок войск "Восток" и "Днепр". Орехов расположен в 50 километрах к юго-востоку от Запорожья и является ключевым узлом автомобильных дорог в сторону Пологов и Гуляйполя.

Ранее с начала сентября под контроль российских сил в регионе перешли села Червоная Криница, Новопавловка, Новоандреевка и Розовка.