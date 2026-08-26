Поддубный: бойцы РФ прицельно бьют дронами по позициям и логистике ВСУ в Орехове

Подразделения БПЛА ведут плотную работу в Орехове, сообщил Поддубный Поддубный: бойцы РФ прицельно бьют дронами по позициям и логистике ВСУ в Орехове

Москва26 авг Вести.Специалисты войск беспилотных систем ведут плотную работы в городе Орехов Запорожской области. Об этом в своем канале в мессенджере MAX написал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

О том, что сейчас происходит в городе, можно судить по этому видео: идет плотная работа специалистов войск БпС – прицельные удары наносятся по живой силе и технике ВСУ, разрушаются объекты инфраструктуры, нарушается логистика противника написал он

Военкор опубликовал кадры работы операторов БПЛА 42-й гвардейской МСД 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр".

Парни уничтожили наземные роботизированные платформы, доставлявшие на передовые позиции боеприпасы, продовольствие и средства связи, склад горюче-смазочных материалов, внедорожники и пункты управления беспилотниками противника. Несмотря на наличие у противника комплексов радиоэлектронной борьбы, применение FPV-дронов на оптоволоконном управлении позволило нанести точные удары – помехи оказались неэффективны. В результате была сорвана очередная ротация подразделений ВСУ и доставка материальных средств указал Поддубный

Ранее он сообщал, что российские военные продолжают уничтожать технику ВСУ в центральной и северной частях Орехова в Запорожской области.