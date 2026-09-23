Марочко: ВСУ проводят контратаки у Орехово в надежде вырваться из окружения

ВСУ контратакуют у Орехово и пытаются вырваться из окружения Марочко: ВСУ проводят контратаки у Орехово в надежде вырваться из окружения

Москва23 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят контратаки у Орехово в Запорожской области и пытаются вырваться из тактического окружения, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Что касается запорожского направления и непосредственно ореховского участка, то на протяжении очень длительного времени противник контратакует и пытается разблокировать свои войска, которые на некоторых участках у Орехова попали в тактическое окружение приводит ТАСС слова Марочко

Несмотря на контратаки Киева, российские бойцы не уступили противнику ни пяди земли, подчеркнул эксперт.

Российские войска контролируют большую часть Орехово. ВСУ всячески пытаются удержать ореховский плацдарм и разомкнуть клещи вокруг города, заключил Марочко.