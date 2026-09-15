Москва15 сен Вести.Самый мощный ореховский укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в Запорожской области, прекращает свое существование. Об этом ИС "Вести" заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

По его словам, российские войска активно продвигаются в этом районе, продолжаются бои за данный укрепрайон. Положение украинских боевиков критическое, отмечает военный эксперт.

На сегодняшний день у противника в ореховском укрепрайоне – а это не только город Орехов, но и прилегающее к нему большое село Преображенка и укрепления за пределами населенного пункта – положение, в общем, сложилось критическое. Именно в силу того, что между различными нашими передовыми отрядами расстояние не превышает 1,5-2 километра. То есть это зона покрытия автоматического огня, автоматического оружия, по крайней мере, пулеметов Калашникова. И это не дает возможности снабжать противника не только по дорогам, но даже дронами, потому что фактически ореховский гарнизон сегодня лишен оперативного тыла сказал Онуфриенко

Он обратил внимание, что ВСУ не могут обеспечить безопасный прием грузов на данном направлении.

Сейчас говорить, безусловно, о том, что в течение суток-двух Орехов будет освобожден преждевременно. Потому что опять же речь не об административных границах Орехова, а именно об укрепрайоне. Бои за укрепрайон будут продолжаться еще, может быть, неделю-две. Но по тенденциям, которые на сегодняшний день складываются, и по темпам продвижения наших войск, уже очевидно, что самый мощный укрепрайон противника на запорожском фронте прекращает свое существование добавил эксперт

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ивановские десантники на ореховском направлении Запорожской области взяли штурмом укрепрайон ВСУ с капитальными подземными сооружениями.