Москва18 авгВести.В осенней кампании российская армия сконцентрируется на трех направлениях – Орехове, Славянске и в полосе безопасности рядом с Курской и Белгородской областями. Такую точку зрения в материале КП.RU высказал военный корреспондент Александр Коц.
В своем обзоре он написал, что осень пройдет под российским давлением на всех трех узлах разом.
Не из красоты замысла (хотя и не без этого), а по простой логике: все три противник закрыть не может. Откуда снимет части, там и порветсянаписал военкор
Орехов. По словам военкора, российские штурмовики и разведгруппы вышли на юго-восточную окраину города и закрепились. Отсюда прямая трасса на Запорожье. Это перекресток и укрепрайон, который они держат с 2022 года, — восточная створка ворот на областной центр.
Рискну предположить, взятие Орехова — работа до глубокой осени, и решат ее не штурмовые группы, а перехват дорог подвозасчитает журналист
Славянск и Краматорск. К агломерации подходят не только группировки "Запад" и "Южная", подтягивается и "Центр". Но, по его словам, такие крепости берут не нахрапом. Их хватают за горло: и сперва высоты, чтобы посадить операторов и превратить каждую дорогу подвоза в свалку сгоревших пикапов. Но с прогнозами надо быть осторожней, отметил журналист.
Наивно ждать освобождения Славянска этой осенью. А вот высоты и Дружковка — задача вполне посильнаяполагает Александр Коц
Приграничье.
Полоса безопасности ведь не только про территорию. Каждый километр, отодвинутый от Курской и Белгородской областей, оплачивается украинскими батальонами, снятыми с других направленийнаписал журналист