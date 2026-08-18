Военкор – о самых горячих участках в зоне СВО на Украине этой осенью Военкор Коц перечислил самые горячие участки передовой до конца 2026 года

Москва18 авг Вести.В осенней кампании российская армия сконцентрируется на трех направлениях – Орехове, Славянске и в полосе безопасности рядом с Курской и Белгородской областями. Такую точку зрения в материале КП.RU высказал военный корреспондент Александр Коц.

В своем обзоре он написал, что осень пройдет под российским давлением на всех трех узлах разом.

Не из красоты замысла (хотя и не без этого), а по простой логике: все три противник закрыть не может. Откуда снимет части, там и порвется написал военкор

Орехов. По словам военкора, российские штурмовики и разведгруппы вышли на юго-восточную окраину города и закрепились. Отсюда прямая трасса на Запорожье. Это перекресток и укрепрайон, который они держат с 2022 года, — восточная створка ворот на областной центр.

Рискну предположить, взятие Орехова — работа до глубокой осени, и решат ее не штурмовые группы, а перехват дорог подвоза считает журналист

Славянск и Краматорск. К агломерации подходят не только группировки "Запад" и "Южная", подтягивается и "Центр". Но, по его словам, такие крепости берут не нахрапом. Их хватают за горло: и сперва высоты, чтобы посадить операторов и превратить каждую дорогу подвоза в свалку сгоревших пикапов. Но с прогнозами надо быть осторожней, отметил журналист.

Наивно ждать освобождения Славянска этой осенью. А вот высоты и Дружковка — задача вполне посильная полагает Александр Коц

Приграничье.