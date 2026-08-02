Марочко: оборона ВСУ ослабла у Кияницы и Храповщины под Сумами

Марочко: оборона ВСУ ослабла у сумских Кияницы и Храповщины Марочко: оборона ВСУ ослабла у Кияницы и Храповщины под Сумами

Москва2 авг Вести.Линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кияницы и Храповщины в Сумской области ослабла, Киеву не хватает сил восполнять потери на этом участке фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

У Кияницы и Храповщины видно ослабление оборонительной линии противника, потому что на протяжении очень длительного времени они несли потери, а восполнять санитарные, безвозвратные потери быстро не удается. Поэтому российские военнослужащие этим пользуются, и просчеты украинского командования помогают им на данном направлении приводит ТАСС слова Марочко

Между тем российские бойцы закрепляются на окраинах Кияницы и Храповщины.