Москва2 авгВести.Линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Кияницы и Храповщины в Сумской области ослабла, Киеву не хватает сил восполнять потери на этом участке фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
У Кияницы и Храповщины видно ослабление оборонительной линии противника, потому что на протяжении очень длительного времени они несли потери, а восполнять санитарные, безвозвратные потери быстро не удается. Поэтому российские военнослужащие этим пользуются, и просчеты украинского командования помогают им на данном направленииприводит ТАСС слова Марочко
Между тем российские бойцы закрепляются на окраинах Кияницы и Храповщины.