ВСУ в спешке перебрасывают резервные силы в Орехов ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Орехов

Москва21 сен Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) спешно перебрасывают в запорожский город Орехов резервные подразделения. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

Отмечается, что некоторые перебрасываемые подразделения снимаются с других участков фронта, часть сил берут из тыла, куда их ранее отправили на восполнение.

В Орехов противник спешно перекидывает резервные подразделения, тут же несет потери, и снова заводит силы говорится в сообщении

Ранее житель города Константиновка в ДНР рассказал, что боевики ВСУ бросали тела своих сослуживцев во время отступления из населенного пункта.