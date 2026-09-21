Боевики ВСУ не забирали тела сослуживцев во время отступления из Константиновки Боевики ВСУ бросали тела сослуживцев, отступая из Константиновки

Москва21 сен Вести.Боевики Вооруженных сил Украины бросали тела собственных сослуживцев во время отступления из города Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказал житель города.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что украинские боевики были заросшими и грязными, отступали без боя.

Зимой много их трупов валялось, никто не забирал рассказал местный житель

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что боевики киевского режима подорвали подвалы с телами их погибших сослуживцев при бегстве из Казачьей Лопани на Харьковском направлении. Уточнялось, что самовольно оставили свои позиции сразу три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.