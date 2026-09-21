Москва21 сенВести.Боевики Вооруженных сил Украины бросали тела собственных сослуживцев во время отступления из города Константиновка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом рассказал житель города.
В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что украинские боевики были заросшими и грязными, отступали без боя.
Зимой много их трупов валялось, никто не забиралрассказал местный житель
Ранее в российских силовых структурах рассказали, что боевики киевского режима подорвали подвалы с телами их погибших сослуживцев при бегстве из Казачьей Лопани на Харьковском направлении. Уточнялось, что самовольно оставили свои позиции сразу три боевые группы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.