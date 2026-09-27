Москва27 сен Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрытно покидают позиции в Запорожской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Украинские военнослужащие на запорожском направлении скрытно покидают позиции и переходят в другие подразделения. Это связано с тем, что разрозненные отряды примыкают к своим побратимам, а основные их подразделения уничтожены российской армией приводит ТАСС слова Марочко

Российские военные усилили огневое воздействие на подразделения ВСУ в Запорожской области. Боевики утрачивают боеспособность, и командование ВСУ принимает решение о доукомплектовании подразделений военнослужащими других подразделений, которые разбиты на фронте, заключил Марочко.