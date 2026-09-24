Наемники из Германии и Франции участвовали в боях в Запорожской области

Наемники ВСУ из Франции и Германии участвовали в боях за Работино Наемники из Германии и Франции участвовали в боях в Запорожской области

Москва24 сен Вести.Наемники из Германии и Франции участвовали в боях за населенный пункт Работино в Запорожской области, заявил российский военнослужащий с позывным Фантом в видеоролике от Минобороны.

Мы прибыли к населенному пункту Работино. Было слышно немецкую и французскую речь. Было слышно, как они общаются, потому что были все очень близко друг с другом отметил Фантом

Однако присутствие наемников не помешало российским подразделениям "сделать свое дело" и освободить Работино, заявил Фантом.

Минобороны сообщило об освобождении Работино 15 мая 2024 года.