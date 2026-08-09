Военный эксперт связал атаки ВСУ на Белгород с потерями под Харьковом Военэксперт Дандыкин: ВСУ атаковали Белгород из-за потерь под Харьковом

Москва9 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили атаки на Белгород и Белгородскую область на фоне ситуации на Харьковском направлении. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, украинская сторона пытается наносить удары по российским регионам из-за потерь и неудач на фронте.

Атака на Белгородскую область – это результат наших успехов на Харьковском направлении. [ВСУ] теперь с бессильной злобой наносят удары по Белгороду с еще большей интенсивностью, по мирным жителям. Шебекино, Грайворон, сам Белгород – эти города находятся под угрозой сказал Дандыкин

Он также обратил внимание на регулярные сообщения Минобороны России об освобождении населенных пунктов в Харьковской области. По его мнению, усиление ударов по Белгородской области связано с развитием ситуации на этом направлении.

Ранее ВСУ перебросили боевиков подразделения "Эдельвейс" из Славянска на север Харьковской области на фоне продвижения российских военных. Как уточнили ТАСС в российских силовых структурах, в "Эдельвейсе" уже есть потери.