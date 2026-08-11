Атаки ВСУ на мирное население РФ участились со сменой главкома Военный эксперт Дандыкин: с назначением Драпатого главкомом атаки ВСУ участились

Москва11 авг Вести.С назначением Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) вражеские удары по мирному населению РФ резко участились. На это в интервью с MK.RU обратил внимание военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он прокомментировал украинскую атаку на Нижнекамск, где 10 августа под удар попали производственные объекты и жилые кварталы. В результате погибли 13 человек, более 40 получили ранения. Кроме того, ранее ВСУ атаковали пляж под Геленджиком, погибли шесть человек, трое из которых – дети.

Обратите внимание, что с приходом Драпатого на пост главы ВСУ резко увеличилась террористическая сущность киевского режима. Это очень показательный момент. Драпатый ничем в военном отношении не отличился - очень посредственный военный, а в карательных операциях, начиная с Мариуполя, преуспел сказал Дандыкин

Он отметил, что подобная атака на Нижнекамск – это "фирменный почерк" нового главкома ВСУ.

Ранее эксперт предположил, что атаковать Белгород 9 августа мог приказать также Драпатый. Дандыкин назвал его "откровенным нацистом".