Военный эксперт Дандыкин считает, что приказать атаковать Белгород мог Драпатый

Военный эксперт ответил, кто мог отдать приказ о ночной атаке Белгорода Военный эксперт Дандыкин считает, что приказать атаковать Белгород мог Драпатый

Москва9 авг Вести.Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что отдать приказ о массированной атаке Белгорода мог новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый. Слова эксперта приводит издание NEWS.ru.

Это тактика Драпатого. Когда Драпатый пришел, удары стали еще более ожесточенными считает Дандыкин

Военный эксперт также выступил с критикой с адрес Драпатого, назвав его, в частности, "откровенным нацистом".

Дандыкин выразил мнение, что удары по мирным объектам в России будут купироваться.

9 августа врио главы Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что в результате ночной воздушной атаки ВСУ на Белгород погибли три человека, еще 25 пострадали. Среди пострадавших двое детей. Возникли пожары в трех домах, также загорелись припаркованные машины. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.