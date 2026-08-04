Мирошник: ударов ВСУ по гражданским с приходом Драпатого стало больше Мирошник: ВСУ при Драпатом усилили удары по гражданской инфраструктуре

Москва4 авг Вести.После назначения Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) участились атаки на гражданские объекты. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Курс на террор против мирного населения, начатый при бывшем министре обороны Украины Михаиле Федорове, не только сохраняется, но и усиливается, отметил он в беседе с газетой "Известия".

Они (негативные тенденции – прим. ред.) не развернулись, не поменялись, просто были активизированы. Упор на терроризм, на войну с гражданскими объектами и гражданскими лицами был сделан именно при Федорове и сейчас поддерживается и расширяется Драпатым сказал Мирошник

Дипломат указал, что после кадровых изменений в военном руководстве Украины удары по гражданской инфраструктуре стали более частыми и целенаправленными.

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ 21 июля.

На фоне отставки Михаила Федорова в Киеве и других городах прошли митинги в его поддержку, а также акции протеста против тогдашнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.