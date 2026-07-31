Мирошник: борьба за влияние между Зеленским и Западом не окончена Мирошник: назначение Драпатого главкомом – компромисс между Зеленским и Западом

Москва31 июл Вести.Назначение Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало результатом компромисса между главой киевского режима Владимиром Зеленским и западными либеральными кругами, но их противостояние продолжится.

Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Появление Драпатого — это некий компромисс. То есть, конечно, Зеленский хотел сохранить Александра Сырского, но, так как началось давление политическое, публичное и международное, организованное теми же либеральными кругами, то ему пришлось немножко подвинуться. И он согласился запустить туда вот этого человека, не совсем грамотного, не совсем умного, но принадлежащего к той когорте, которую представлял (экс-министр обороны Украины – прим. ред.) Михаил Федоров. В итоге ему нужно было продвинуть его и поставить на должность главкома сказал дипломат

По словам Мирошника, Зеленский рассчитывает контролировать нового главкома, в то время как западные круги стремятся вернуть на пост министра обороны Федорова.

Зеленский, со своей стороны, надеется блокировать влияние Драпатого, продолжил дипломат.

Однако (кураторы Федорова на Западе – прим. ред.) хочется все-таки дожать Зеленского, лишить его реальной власти и поучаствовать в управлении финансами, которые идут в направлении украинского правительства. Слишком богатый рынок, слишком много денег, слишком большие транши направляются в эту сферу. Как они будут отмываться? На какие сферы они будут направлены? Кто "позолотит ручку" участникам всего этого процесса? задался вопросами Мирошник

Ранее посол обратил внимание, что спровоцировавшая митинги ситуация вокруг Федорова показала, как легко стоящие за ним либеральные круги могут организовать протестные акции на Украине.