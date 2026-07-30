Москва30 июл Вести.Пост главы Минобороны стал главным препятствием при смене кабмина Украины из-за того, что в оборонной сфере сосредоточены крупнейшие бюджетные средства. Об этом заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Почему обострилось противостояние именно на военном направлении? Потому что оно самое-самое главное. На этом направлении больше всего денег, на этом направлении больше всего влияния, на этом направлении больше всего политических рейтингов отметил дипломат

По мнению Мирошника, Зеленский не только хотел сменить Михаила Федорова, но и избавиться от ныне уже бывшей главы правительства Юлии Свириденко.

Он посчитал, что он из нее выпил все соки, и дальше она уже просто неинтересна, ничего нового она не выпросит у "западных партнеров", этот премьер уже устал, нужно вводить нового. Он готовился избавиться от ряда лиц, которые причастны или фигурируют в "Миндичгейте" пояснил Мирошник

Дипломат отметил, что для Зеленского сейчас главной целью является дистанцироваться от ряда чиновников, связанных с окружением бывшего главы его офиса Андрея Ермака. Именно поэтому глава киевского режима и начал проводить ротацию в кабмине Украины.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Олег Царев заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой, что Зеленский поставил перед министерством обороны страны задачу "отмыть" десятки миллиардов долларов. По мнению Царева, причиной отставки экс-министра обороны Украины Михаила Федорова был не конфликт между Федоровым и экс-главкомом Вооруженных сил Украины Александром Сырским, а деньги, которые Зеленский не желал делить с кем-либо.