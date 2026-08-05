Москва5 авг Вести.Количество жертв среди мирного населения России увеличилось из-за действий украинских боевиков почти на 25% в июне - августе. А после назначения Михаила Драпатого главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже пострадали 950 мирных россиян, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Количество терактов против мирного населения значительно выросло после назначения Драпатого, отметил Мирошник. По данным посла, с 15 по 21 июня жертвами ВСУ стал 291 человек, а с 27 июля по 2 августа – 391 человек.

За время нахождения Драпатого в должности главкома, то есть с 21 июля, пострадали 950 мирных жителей, в том числе более 100 погибли. За это время пострадали, как минимум, 45 детей, из которых 15 погибли. Нацисты активизировали атаки по гражданским пассажирским автобусам, автомобильному транспорту, сельскохозяйственной технике, медицинским санитарным автомобилям, увеличили площади дистанционного минирования приводит ТАСС слова Мирошника

Таким образом, Киев избрал путь террористической войны и военных преступлений против гражданского населения", подчеркнул посол.

С приходом на должность главкома Драпатого линия трусливого терроризма вышла на новый уровень эскалации. Он не изменил линию, заложенную его предшественником Александром Сырским и экс-шефом Михаилом Федоровым, но использовал возросшую западную военную помощь и огромный поток дронов-убийц для усиления террористической активности, чем дал основания для усиления ответного военного давления России на военный потенциал Киева заключил Мирошник

Посол сообщил о гибели 49 мирных жителей за последнюю неделю.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 июля объявил о назначении Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ.