Москва11 авгВести.Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают расширять волчанский плацдарм и наступают на разных направлениях. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
В беседе с ТАСС он отметил, что на линии боевого соприкосновения в Харьковской области для российской армии сохраняется позитивная динамика.
Самые большие результаты достигаются сейчас в Харьковской области группировкой войск "Север". Более того, сейчас идет расширение волчанского плацдармасказал Марочко
Эксперт также добавил, что российские бойцы расширили зону контроля у Белого Колодезя и Юрченково.
Ранее Марочко подчеркнул, что на харьковском направлении у ВСУ кадровый голод из-за давления ВС РФ.
Между тем в российских силовых структурах сообщили, что в Харьковской области в окружение попали наемники из Бразилии и Испании.