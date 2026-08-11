Марочко сообщил, что ВС РФ расширяют волчанский плацдарм Марочко: группировка "Север" достигает больших успехов в Харьковской области

Москва11 авг Вести.Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают расширять волчанский плацдарм и наступают на разных направлениях. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

В беседе с ТАСС он отметил, что на линии боевого соприкосновения в Харьковской области для российской армии сохраняется позитивная динамика.

Самые большие результаты достигаются сейчас в Харьковской области группировкой войск "Север". Более того, сейчас идет расширение волчанского плацдарма сказал Марочко

Эксперт также добавил, что российские бойцы расширили зону контроля у Белого Колодезя и Юрченково.

Ранее Марочко подчеркнул, что на харьковском направлении у ВСУ кадровый голод из-за давления ВС РФ.

Между тем в российских силовых структурах сообщили, что в Харьковской области в окружение попали наемники из Бразилии и Испании.