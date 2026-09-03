Армия России взяла под контроль три населенных пункта в Харьковской области

ВС РФ освободили Должанку, Благодатное и Василевку в Харьковской области Армия России взяла под контроль три населенных пункта в Харьковской области

Москва3 сен Вести.Российские военнослужащие освободили населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что населенные пункты взяты под контроль силами подразделений группировки войск "Север".

Взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области говорится в сообщении

Ранее 2 сентября в Минобороны РФ заявили об освобождении населенных пунктов Казачья Лопань в Харьковской области и Святогорск в Донецкой Народной Республике.