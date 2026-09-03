Москва3 сенВести.Российские военнослужащие освободили населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что населенные пункты взяты под контроль силами подразделений группировки войск "Север".
Взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской областиговорится в сообщении
Ранее 2 сентября в Минобороны РФ заявили об освобождении населенных пунктов Казачья Лопань в Харьковской области и Святогорск в Донецкой Народной Республике.