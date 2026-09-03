Отказ Клингбайля от фото с Силуановым вызвал недовольство в Вашингтоне Bloomberg: в США осудили отказ Клингбайля фотографироваться с Силуановым

Москва3 сен Вести.Демонстративный отказ вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля фотографироваться с министром финансов России Антоном Силуановым на встрече G20 вызвал недовольство в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, глава Минфина США Скотт Бессент выразил разочарование из-за "открыто конфронтационной позиции" немецкого политика. Клингбайль отказался участвовать в традиционной общей фотографии участников встречи вместе с Силуановым, а его примеру последовали другие европейские представители.

Bloomberg отмечает, что инцидент свидетельствует о растущей напряженности в отношениях между Европой и США. Бессент заявил, что для урегулирования украинского конфликта необходимо поддерживать взаимодействие со всеми сторонами.