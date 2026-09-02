Силуанов: на Западе говорят о снижении бюджетных дефицитов, но реальных дел нет

Силуанов констатировал нестыковки подходов к снижению госдолга в странах Запада Силуанов: на Западе говорят о снижении бюджетных дефицитов, но реальных дел нет

Москва2 сен Вести.Действия финансовых властей западных стран по решению проблем государственного долга характеризуются нестыковками и отсутствием единой логики, рассказал глава Минфина России Антон Силуанов журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову по итогам саммита министров финансов G20 в США.

Силуанов участвовал в заседании глав финансовых ведомств и управляющих центральных банков стран "Группы двадцати" (G20) в американском Эшвилле. Среди тем обсуждения было и ограничение бюджетных дефицитов.

Финансисты из развитых стран об этом говорили, но дел-то - мы видим, по делам-то особо ничего не происходит. Кстати, многие говорят, что мы будем ограничивать расходы, дефициты - с одной стороны. А на других совещаниях они говорят, что мы будем увеличивать военные расходы, что будет приводить либо к сокращению социальной части бюджета, либо по-прежнему к сохранению бюджетных дефицитов. То есть здесь мы видим, что называется, нестыковки в логике самих же наших коллег из минфинов западных стран подчеркнул Силуанов

Также глава Минфина РФ рассказал об итогах своей встречи с главой Минфина США Скоттом Бессентом.