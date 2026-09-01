Силуанова не включили в групповое фото министров G20 Европейские министры отказались фотографироваться с Силуановым на саммите G20

Москва1 сен Вести.Присутствие министра финансов РФ Антона Силуанова на министерской встрече G20 в Эшвилле (США) вызвало недовольство европейских политиков, стремящихся изолировать Москву. Представители Европы отказались включать российского министра в групповую фотографию, пишет Politico.

Силуанов присутствовал в понедельник на первом дне саммита, проходившего в США, и провел в том числе личную встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом.

Однако присутствие Силуанова на встрече (министерской встрече G20 – прим. ред.) вызвало… ажиотаж при планировании групповой фотографии участников говорится в статье

Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что "не будет позировать для группового фото с российским министром финансов". Он добавил, что согласовал эту позицию с другими участниками встречи, поэтому групповое фото состоялось без российского министра финансов и без российской делегации.

Тем временем заместитель министра финансов США Эрин Браун назвала встречу Силуанова с Бессентом продуктивной, хотя, как сказал сам Бессент, США не пойдут ни на какие послабления для России.

Издание отмечает, что участие России в саммите демонстрирует резкое изменение в подходе США к подобным встречам с 2022 года.