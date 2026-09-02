Вице-канцлер ФРГ Клингбайль не может покинуть США из-за сломавшегося самолета

Вице-канцлер Германии застрял в США из-за поломки самолета Вице-канцлер ФРГ Клингбайль не может покинуть США из-за сломавшегося самолета

Москва2 сен Вести.Вице-канцлер ФРГ, министр финансов Ларс Клингбайль не может улететь из США из-за поломки самолета, информирует агентство DPA.

Клингбайль находился в США для участия во встрече министров G20 в американском Эшвилле.

При возвращении у самолета вице-канцлера возникли технические проблемы, отмечает агентство.

Чиновнику пришлось ночевать в США, он пропустит заседание кабинета министров страны в среду в Берлине, где он должен был представить законопроект по налогообложению.

Ранее СМИ сообщали, что Клингбайль устроил скандал из-за теплого приема, который устроили его российскому коллеге Антону Силуанову на встрече глав минфинов и управляющих ЦБ "Большой двадцатки" в США.