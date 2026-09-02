Бессент заявил, что Китай заблокировал совместное коммюнике G20 Бессент: Пекин оказался единственной страной, не поддержавшей итоговый документ

Москва2 сен Вести.Китай стал единственной страной "Группы двадцати", которая не поддержала совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По словам американского министра, из-за позиции Пекина участникам встречи не удалось достичь полного консенсуса и принять итоговый документ единогласно.

Страной, выступившей против, стала Китайская Народная Республика сказал Бессент на пресс-конференции по итогам встречи

Бессент отметил, что рассчитывал объявить о принятии единогласного совместного коммюнике, которое отразило бы результаты работы министров финансов и глав центральных банков G20 за последние несколько дней и весь предыдущий год.

К сожалению, все члены G20, за исключением одного, не смогли этого сделать. Мы не смогли достичь полного консенсуса заявил глава американского Минфина

Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент по итогам встречи министров финансов и глав центробанков G20 заявил, что США проводят закрытые консультации с Россией и Китаем по соблюдению санкций в рамках операции Вашингтона по экономическому давлению на Иран.