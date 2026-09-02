Москва2 сенВести.Китай стал единственной страной "Группы двадцати", которая не поддержала совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков G20 в Эшвилле, штат Северная Каролина. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.
По словам американского министра, из-за позиции Пекина участникам встречи не удалось достичь полного консенсуса и принять итоговый документ единогласно.
Страной, выступившей против, стала Китайская Народная Республикасказал Бессент на пресс-конференции по итогам встречи
Бессент отметил, что рассчитывал объявить о принятии единогласного совместного коммюнике, которое отразило бы результаты работы министров финансов и глав центральных банков G20 за последние несколько дней и весь предыдущий год.
К сожалению, все члены G20, за исключением одного, не смогли этого сделать. Мы не смогли достичь полного консенсусазаявил глава американского Минфина
Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент по итогам встречи министров финансов и глав центробанков G20 заявил, что США проводят закрытые консультации с Россией и Китаем по соблюдению санкций в рамках операции Вашингтона по экономическому давлению на Иран.