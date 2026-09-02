Бессент сообщил о консультациях с Москвой и Пекином по иранским санкциям

В США заявили о закрытых консультациях с РФ и КНР по санкциям против Ирана Бессент сообщил о консультациях с Москвой и Пекином по иранским санкциям

Москва2 сен Вести.США проводят закрытые консультации с Россией и Китаем по соблюдению санкций в рамках операции Вашингтона по экономическому давлению на Иран. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент по итогам встречи министров финансов и глав центробанков G20.

По его словам, были проведены "очень негласные консультации" с Москвой и Пекином по данному вопросу. Министр предположил, что этот диалог может быть продвинут вперед, передает РИА Новости.

Ранее Бессент заявил, что США с началом экономической операции против Ирана подходят к финальному этапу противостояния с Тегераном. Он подчеркнул, что операция будет "крупнейшим финансовым наступлением, когда-либо развернутое против врага".

Дипломат, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов выразил мнение, что американская экономическая кампания против Ирана обречена на провал.