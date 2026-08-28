Москва28 авг Вести.Масштабная американская кампания по жесткой экономической изоляции Ирана обречена на провал. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал дипломат, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

Это исключено, потому что уже всем вот этот бред американской политики, [когда], как говорится, 40 раз разгромили Иран… а потом оказывается, что нужны еще самые-самые жесткие меры. Вы извините, шесть тысяч санкций было введено несколько месяцев назад. Если они добавят к шести тысячам санкций еще пять санкций, то что это меняет на поле экономического сражения объяснил эксперт

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США инициируют масштабную кампанию экономического давления на Иран, которая станет "войной и изоляцией" Исламской Республики.

Позднее глава Министерства финансов США Скотт Бессент сообщил, что государствам и организациям, которые продолжат вести финансовые операции с Ираном, придется выйти из долларовой системы.