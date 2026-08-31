Бессент предложил "Большой семерке" пересмотреть торговые отношения с Китаем Бессент предложил G7 пересмотреть торговые отношения с Китаем

Москва31 авг Вести.Странам "Большой семерки" следует скорректировать условия торговли с Китаем для сокращения дисбаланса на международном рынке. Такое мнение высказал министр финансов США Скотт Бессент.

Глава американского Минфина указал, что профицит внешней торговли КНР достиг 1,2 триллиона долларов, передает Bloomberg.

Остальному миру придется пересмотреть свои условия торговли с Китаем подчеркнул Бессент

По его оценке, китайские власти пытаются компенсировать замедление экономического роста внутри страны активным расширением экспорта.

Министр считает, что партнеры по G7 должны добиваться от Пекина переориентации экономической политики на стимулирование внутреннего спроса и снижение зависимости от зарубежных рынков сбыта.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что торговый дефицит Евросоюза в торговле с Китайской Народной Республикой приблизился к 1 млрд евро в день.