FT: США обвиняют более 40 стран в помощи КНР по обходу американских пошлин

США обвиняют более 40 стран в помощи Китаю по обходу таможенных пошлин FT: США обвиняют более 40 стран в помощи КНР по обходу американских пошлин

Москва13 авг Вести.США обвиняют более 40 стран в помощи Китаю в обходе таможенных пошлин. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на доклад главы Управления Белого дома по торговой и промышленной политике Питера Наварро.

Белый дом полагает, что ряд стран, включая Канаду, Мексику, Японию и государства Евросоюза, давали Китаю возможность ввозить товары в США через свою территорию, так как на них распространяются более низкие пошлины, чем на КНР, отметили журналисты.

По данным Белого дома, эти страны и ЕС способствуют уклонению от тарифов в торговле на сумму 60 млрд долларов. В докладе также приводятся оценки других американских государственных структур и представителей частного сектора, согласно которым объём такой торговли через третьи страны составляет от 40 до 303 млрд долларов говорится в публикации

Наварро заявил, что Пекин якобы использовал "чрезвычайно изощренные" методы, чтобы избегать уплаты пошлин, еще с тех пор, как президент США Дональд Трамп ввел первые антикитайские тарифы в 2018 году.

Годами эта грандиозная схема реэкспорта позволяла коммунистическому Китаю маскировать происхождение своего экспорта, поставляя товары более чем в 40 стран, лишать нашу казну десятков миллиардов долларов и отбирать зарплаты у американских работников цитирует FT Наварро

При этом Белый дом беспокоит, что другие страны, против которых США ввели повышенные пошлины, могут начать использовать ту же схему.

По мере того, как мы вводим более высокие тарифы против других стран - Индии, Вьетнама и других - они тоже будут пытаться использовать такой реэкспорт уверен Наварро

Ранее Дональд Трамп пригрозил, что может полностью запретить импорт товаров из Швейцарии, включая часы, чтобы ликвидировать дефицит торгового баланса США с конфедерацией.

Он возмутился, что Швейцария "превращается в элитную страну" из-за торговли с США, и добавил, что в случае отказа от торговли с ней США сохранят от $39 до $41 млрд, а Швейцария станет страной "с большими проблемами".

До этого агентство Bloomberg сообщило о планах Белого дома ввести таможенные пошлины и минимальные ввозные цены на поликристаллический кремний, применяемый при производстве микросхем и солнечных панелей.