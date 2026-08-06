Москва6 авг Вести.Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа намерена уже на этой неделе ввести таможенные пошлины, а также установить минимальные ввозные цены на поликристаллический кремний, который используется в производстве микросхем и солнечных панелей. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В публикации отмечается, что о подобном шаге американские власти могут объявить уже в четверг, 6 августа.

Президент Дональд Трамп готовится ввести пошлины и минимальные цены на импорт поликремния, стремясь таким образом стимулировать внутреннее производство этого материала, а также производство полупроводников и солнечных панелей в США отмечает Bloomberg

Как указывает агентство, американская администрация обсуждает введение 15-процентных пошлин, а также установление нижней границы цен на импорт не только поликристаллического кремния, но и различного оборудования для солнечных батарей, включая кремниевые пластины, фотоэлектрические элементы и солнечные модули. Аналитики Roth Capital Partners прогнозируют пошлины в размере от 25% до 35%.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social о рекордных показателях американской экономики и экспорта, а также о "возвращении" производства в страну. По его словам, в обрабатывающей промышленности Соединенных Штатов отмечен самый высокий темп роста за последние четыре года, что "превосходит все ожидания".