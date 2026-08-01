Рубио: конфликт США и Китая стал бы мировой катастрофой

Конфликт США и КНР стал бы катастрофой для всего мира, заявил Рубио Рубио: конфликт США и Китая стал бы мировой катастрофой

Москва1 авг Вести.Конфликт между США и Китаем, будь он экономическим или военным, стал бы мировой катастрофой, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

Он указал, что США "должны справляться с ситуацией", не отказываясь от своих национальных интересов.

Любой конфликт между США и Китаем. будь то экономический или, не дай бог, военный, стал бы катастрофическим для обеих стран и для мира сказал Рубио в интервью FoxNews

Американский госсекретарь добавил, что каждая администрация должна искать баланс между приверженностью нацинтересам и выстраиванием отношений с другими странами, в этом и заключается сложность внешней политики.