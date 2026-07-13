FT: США и Европе придется вложить $23,6 трлн для снижения зависимости от Китая

Для снижения зависимости от Китая США и Европе потребуется $23,6 трлн FT: США и Европе придется вложить $23,6 трлн для снижения зависимости от Китая

Москва13 июл Вести.Европе и США потребуется дополнительно инвестировать 23,6 трлн долларов в течение ближайших 25 лет, чтобы снизить зависимость от Китая в ключевых отраслях экономики. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование консалтинговой компании EY-Parthenon.

Согласно оценке аналитиков, к 2050 году США потребуется вложить 13,7 трлн долларов, странам еврозоны – 9,1 трлн долларов, Великобритании – еще 800 млрд долларов. Средства должны уйти на развитие инфраструктуры, производственных мощностей, цепочек поставок, программного обеспечения и научно-исследовательской базы.

Европе и США потребуется инвестировать дополнительно 23,6 триллиона долларов в течение следующих 25 лет, чтобы избавиться от зависимости от Китая в таких ключевых отраслях, как производство и высокие технологии пишет газета

По данным EY-Parthenon, сокращение зависимости от китайских поставок может привести к росту цен, поскольку китайская продукция зачастую дешевле западных аналогов. В частности, в Европе стоимость товаров в ключевых секторах может увеличиться на 1-2,5%, отмечается в материале.

Ранее стало известно, что Европейский союз разрабатывает новый финансовый механизм для снижения зависимости от Китая. Он планирует создать "подушку безопасности".