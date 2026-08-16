Правительственный самолет ФРГ вынужденно сел на Сейшелах из-за неисправности Bild: правительственный самолет ФРГ ждет ремонта на Сейшелах

Москва16 авг Вести.Правительственный Bombardier Global 5000 ВВС Германии из-за технической неисправности приземлился на Сейшелах. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на минобороны ФРГ.

Уточняется, что самолет ждет ремонта на Сейшелах с 11 августа​​​. Дальнемагистральный Bombardier Global 5000 выполнял тренировочный полет из Луксора (Египет) на французский остров Реюньон в Индийском океане.

Во время полета экипаж должен был отрабатывать сложные процедуры захода на посадку и поведение в тропических условиях. Однако по пути на Реюньон внезапно возникли технические проблемы. Экипаж был вынужден совершить аварийную посадку на Сейшелах отмечает газета

Ранее была произведена аварийная посадка в аэропорту Красноярска рейса CHH753 авиакомпании Hainan Airlines, следовавшего по маршруту Пекин - Манчестер, выполняемого на Airbus A330-300.