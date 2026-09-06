Командир Мельников: боевики ВСУ сдаются в плен через листовки с QR-кодами

Боевики ВСУ сдаются в плен при помощи QR-кодов Командир Мельников: боевики ВСУ сдаются в плен через листовки с QR-кодами

Москва6 сен Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) передают сведения о своем расположении российским военным с помощью распространяемых ВС РФ листовок с QR-кодами, рассказал командир расчета БПЛА группировки войск "Центр" Илья Мельников.

Имеются не единичные, даже массовые случаи, когда противник передавал информацию через указанный на листовке QR-код. Противник сдавался в плен, добровольно складывал оружие сказал он, слова бойца привел ТАСС

По словам военнослужащего, ВС РФ сотнями распространяют листовки при помощи беспилотников. Особенно активно их "рассыпают" на добропольском направлении.

Мы засыпаем Доброполье, добропольское направление этими листовками. Соответственно, засыпаем эффективно. Много, противник на них реагирует подчеркнул Мельников

Командир расчета также рассказал, что листовками активно пользуется и гражданское население, которое помогает ВС РФ поражать военные объекты противника.